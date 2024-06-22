22 июня 2024

Курганцы отпраздновали Сабантуй в селе, сгоревшем в 2023 году. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Сабантуй. Курган, народные танцы, национальная одежда, татары, сабантуй, фольклор, национальные костюмы
Сабантуй проходил в селе Юлдус (архивное фото) Фото:

Село Юлдус Шадринского округа (Курганская область), которое выгорело во время весенних пожаров 2023 года, приняло гостей на традиционный праздник Сабантуй. Празднование собрало сотни гостей, рассказала URA.RU гостья Сабантуя Елена Безгодова.

«Мы были в Юлдусе на празднике Сабантуй. Очень понравилась организация праздника. Все организованно, без толкучки и столпотворения. Возле сцены стояли лавочки, люди могли сесть. Были шашлыки, плов, конина, говядина — все свежее. Нас угощали блюдами национальной кухни», — рассказала Безгодова.

На празднике проходили выступления артистов, народные игры и выставки мастеров. В торговых рядах можно было купить разнообразные товары.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков также поздравил организаторов и гостей Сабантуя с праздником. Он поприветствовал делегации из Татарстана и Башкортостана, отметив, что этот праздник является символом трудолюбия, единства и жизнелюбия.

Весной 2023 года село Юлдус сгорело во время весенних пожаров. От огня пострадали 228 жилых домов и погибли семь человек. Восстанавливать населенный пункт помогали бизнесмены и чиновники из Татарстана. Одним из них был вице-премьер республики Василь Шайхразиев.

Гостей Сабантуя угощали пловом
Гостей Сабантуя угощали пловом
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На празднике можно было попробовать различные национальные блюда
На празднике можно было попробовать различные национальные блюда
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Во время праздника проводились народные игры и соревнования
Во время праздника проводились народные игры и соревнования
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Во время мероприятия готовили шашлыки
Во время мероприятия готовили шашлыки
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Село Юлдус Шадринского округа (Курганская область), которое выгорело во время весенних пожаров 2023 года, приняло гостей на традиционный праздник Сабантуй. Празднование собрало сотни гостей, рассказала URA.RU гостья Сабантуя Елена Безгодова. «Мы были в Юлдусе на празднике Сабантуй. Очень понравилась организация праздника. Все организованно, без толкучки и столпотворения. Возле сцены стояли лавочки, люди могли сесть. Были шашлыки, плов, конина, говядина — все свежее. Нас угощали блюдами национальной кухни», — рассказала Безгодова. На празднике проходили выступления артистов, народные игры и выставки мастеров. В торговых рядах можно было купить разнообразные товары. Губернатор Курганской области Вадим Шумков также поздравил организаторов и гостей Сабантуя с праздником. Он поприветствовал делегации из Татарстана и Башкортостана, отметив, что этот праздник является символом трудолюбия, единства и жизнелюбия. Весной 2023 года село Юлдус сгорело во время весенних пожаров. От огня пострадали 228 жилых домов и погибли семь человек. Восстанавливать населенный пункт помогали бизнесмены и чиновники из Татарстана. Одним из них был вице-премьер республики Василь Шайхразиев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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