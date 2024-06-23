В Севастополе погибли 4 человека, пострадали — 144

23 июня 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Люди продолжают обращаться в больницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Количество погибших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, число пострадавших возросло до 144. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он в telegram-канале. Люди продолжают приходить в медицинские учреждения. Он призвал всех, кто был на пляже в момент атаки ВСУ, обратиться к врачам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, число пострадавших возросло до 144. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он в telegram-канале. Люди продолжают приходить в медицинские учреждения. Он призвал всех, кто был на пляже в момент атаки ВСУ, обратиться к врачам.