В Севастополе погибли 4 человека, пострадали — 144

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Люди продолжают обращаться в больницы Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Количество погибших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, число пострадавших возросло до 144. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он в telegram-канале. Люди продолжают приходить в медицинские учреждения. Он призвал всех, кто был на пляже в момент атаки ВСУ, обратиться к врачам.

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Количество погибших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, число пострадавших возросло до 144. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он в telegram-канале. Люди продолжают приходить в медицинские учреждения. Он призвал всех, кто был на пляже в момент атаки ВСУ, обратиться к врачам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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