В Севастополе погибли 4 человека, пострадали — 144

Люди продолжают обращаться в больницы
новость из сюжетаОколо 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
Количество погибших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, число пострадавших возросло до 144. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он в telegram-канале. Люди продолжают приходить в медицинские учреждения. Он призвал всех, кто был на пляже в момент атаки ВСУ, обратиться к врачам.
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