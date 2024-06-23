В Махачкале на пляже задержали двоих преступников, напавших на полицейских. Видео

23 июня 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Два боевика, напавшие на пост ДПС в Махачкале, были задержаны, заявили правоохранители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Махачкале на пляже были задержаны двое боевиков, которые совершили нападение на пост ДПС. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Двоих боевиков задержали», — передает «Интерфакс» информацию от источника. Отмечается, что они предприняли попытку скрыться в толпе отдыхающих на пляже, однако их вычислили и задержали. Ранее сообщалось, что в регионе были ликвидированы двое нападавших. Они устроили стрельбу на посту ДПС, в результате которой погиб один сотрудник полиции, еще шестеро были ранены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале на пляже были задержаны двое боевиков, которые совершили нападение на пост ДПС. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Двоих боевиков задержали», — передает «Интерфакс» информацию от источника. Отмечается, что они предприняли попытку скрыться в толпе отдыхающих на пляже, однако их вычислили и задержали. Ранее сообщалось, что в регионе были ликвидированы двое нападавших. Они устроили стрельбу на посту ДПС, в результате которой погиб один сотрудник полиции, еще шестеро были ранены.