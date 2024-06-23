Два боевика, напавшие на пост ДПС в Махачкале, были задержаны, заявили правоохранители
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Махачкале на пляже были задержаны двое боевиков, которые совершили нападение на пост ДПС. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Двоих боевиков задержали», — передает «Интерфакс» информацию от источника. Отмечается, что они предприняли попытку скрыться в толпе отдыхающих на пляже, однако их вычислили и задержали.
Ранее сообщалось, что в регионе были ликвидированы двое нападавших. Они устроили стрельбу на посту ДПС, в результате которой погиб один сотрудник полиции, еще шестеро были ранены.
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