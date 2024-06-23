В Махачкале на пляже задержали двоих преступников, напавших на полицейских. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, мигалка, полиция, проблесковые маячки
Два боевика, напавшие на пост ДПС в Махачкале, были задержаны, заявили правоохранители Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Махачкале на пляже были задержаны двое боевиков, которые совершили нападение на пост ДПС. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Двоих боевиков задержали», — передает «Интерфакс» информацию от источника. Отмечается, что они предприняли попытку скрыться в толпе отдыхающих на пляже, однако их вычислили и задержали.

Ранее сообщалось, что в регионе были ликвидированы двое нападавших. Они устроили стрельбу на посту ДПС, в результате которой погиб один сотрудник полиции, еще шестеро были ранены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Махачкале на пляже были задержаны двое боевиков, которые совершили нападение на пост ДПС. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Двоих боевиков задержали», — передает «Интерфакс» информацию от источника. Отмечается, что они предприняли попытку скрыться в толпе отдыхающих на пляже, однако их вычислили и задержали. Ранее сообщалось, что в регионе были ликвидированы двое нападавших. Они устроили стрельбу на посту ДПС, в результате которой погиб один сотрудник полиции, еще шестеро были ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...