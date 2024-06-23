Боевиков ликвидировали в Махачкале (архивное фото)
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«Два боевика только что ликвидированы в Махачкале», — заявили очевидцы. Их слова передает telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что на пост ДПС в регионе произошло нападение. Неизвестные убили одного сотрудника полиции, еще шестеро были ранены. Более подробней о нападения в Махачкале, Дербенте и Абхазии в — онлайн-трансляции URA.RU.
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