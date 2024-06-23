В Махачкале ликвидировали двоих боевиков, устроивших стрельбу. Видео

23 июня 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Боевиков ликвидировали в Махачкале (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Два боевика только что ликвидированы в Махачкале», — заявили очевидцы. Их слова передает telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что на пост ДПС в регионе произошло нападение. Неизвестные убили одного сотрудника полиции, еще шестеро были ранены. Более подробней о нападения в Махачкале, Дербенте и Абхазии в — онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Два боевика только что ликвидированы в Махачкале», — заявили очевидцы. Их слова передает telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что на пост ДПС в регионе произошло нападение. Неизвестные убили одного сотрудника полиции, еще шестеро были ранены. Более подробней о нападения в Махачкале, Дербенте и Абхазии в — онлайн-трансляции URA.RU.