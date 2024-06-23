В Махачкале ликвидировали двоих боевиков, устроивших стрельбу. Видео

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Боевиков ликвидировали в Махачкале (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«Два боевика только что ликвидированы в Махачкале», — заявили очевидцы. Их слова передает telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что на пост ДПС в регионе произошло нападение. Неизвестные убили одного сотрудника полиции, еще шестеро были ранены. Более подробней о нападения в Махачкале, Дербенте и Абхазии в — онлайн-трансляции URA.RU.

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В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Два боевика только что ликвидированы в Махачкале», — заявили очевидцы. Их слова передает telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что на пост ДПС в регионе произошло нападение. Неизвестные убили одного сотрудника полиции, еще шестеро были ранены. Более подробней о нападения в Махачкале, Дербенте и Абхазии в — онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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