В Нижнем Тагиле погиб подросток, который упал с крыши девятиэтажки

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подросток упал с крыши девятиэтажного дома на Ленинградском проспекте. Молодой человек погиб. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле 23 июня вечером с крыши 9-этажки сорвался подросток. Он погиб до приезда скорой помощи», — передает паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщение очевидцев.
О подробностях трагедии не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, отмечают очевидцы.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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