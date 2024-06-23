23 июня 2024

В Нижнем Тагиле погиб подросток, который упал с крыши девятиэтажки

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Подросток упал с крыши многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (архивное фото)
Подросток упал с крыши многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подросток упал с крыши девятиэтажного дома на Ленинградском проспекте. Молодой человек погиб. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле 23 июня вечером с крыши 9-этажки сорвался подросток. Он погиб до приезда скорой помощи», — передает паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщение очевидцев.

О подробностях трагедии не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, отмечают очевидцы.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подросток упал с крыши девятиэтажного дома на Ленинградском проспекте. Молодой человек погиб. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле 23 июня вечером с крыши 9-этажки сорвался подросток. Он погиб до приезда скорой помощи», — передает паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщение очевидцев. О подробностях трагедии не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, отмечают очевидцы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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