23 июня 2024
22 июня 2024

В ХМАО в результате ДТП один из автомобилей перевернулся на крышу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают экстренные службы
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

В Ханты-Мансийске вечером 23 июня перед поворотом на улицу Промышленную произошло серьезное ДТП. В результате него один из автомобилей перевернулся на крышу. Информацию передают очевидцы в соцсети.

«Ханты-мансийск — серьезное дорожно-транспортное происшествие 23 июня 2024 года. Переворот на объездной дороге перед поворотом на улицу», — передает сообщение свидетелей ЧП telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск».

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности ДТП и информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

На место ЧП прибыла скорая помощь
На место ЧП прибыла скорая помощь
Фото:

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В Ханты-Мансийске вечером 23 июня перед поворотом на улицу Промышленную произошло серьезное ДТП. В результате него один из автомобилей перевернулся на крышу. Информацию передают очевидцы в соцсети. «Ханты-мансийск — серьезное дорожно-транспортное происшествие 23 июня 2024 года. Переворот на объездной дороге перед поворотом на улицу», — передает сообщение свидетелей ЧП telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск». На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности ДТП и информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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