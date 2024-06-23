В Ханты-Мансийске вечером 23 июня перед поворотом на улицу Промышленную произошло серьезное ДТП. В результате него один из автомобилей перевернулся на крышу. Информацию передают очевидцы в соцсети.
«Ханты-мансийск — серьезное дорожно-транспортное происшествие 23 июня 2024 года. Переворот на объездной дороге перед поворотом на улицу», — передает сообщение свидетелей ЧП telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск».
На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности ДТП и информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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