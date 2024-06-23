Челябинский водитель подставил машину под поезд и сбежал

В Челябинской области водитель ночью выехал на железнодорожный переезд перед поездом и спровоцировал столкновение с составом. Как сообщили 24 июня в пресс-службе ЮУЖД, водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП.
«Водитель легкового автомобиля 24 июня в 00:11 местного времени выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом на участке Потанино — Козырево. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги добавили, что в результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. В ЮУЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги.
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