23 июня 2024

Челябинский водитель подставил машину под поезд и сбежал

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Челябинском водитель сбежал с места ДТП с участием локомотива
Под Челябинском водитель сбежал с места ДТП с участием локомотива Фото:

В Челябинской области водитель ночью выехал на железнодорожный переезд перед поездом и спровоцировал столкновение с составом. Как сообщили 24 июня в пресс-службе ЮУЖД, водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП.

«Водитель легкового автомобиля 24 июня в 00:11 местного времени выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом на участке Потанино — Козырево. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги добавили, что в результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. В ЮУЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги.

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В Челябинской области водитель ночью выехал на железнодорожный переезд перед поездом и спровоцировал столкновение с составом. Как сообщили 24 июня в пресс-службе ЮУЖД, водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. «Водитель легкового автомобиля 24 июня в 00:11 местного времени выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом на участке Потанино — Козырево. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги добавили, что в результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. В ЮУЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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