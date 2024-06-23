В Екатеринбурге силовики жестко скрутили водителя BMW

Инцидент произошел утром 24 июня
В Екатеринбурге утром 24 июня на улице Серафимы Дерябиной инспекторы Госавтоинспекции задержали водителя BWM. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На выезде из Академического района после кольца [Объездная дорога] примерно в 09:00 сотрудники ГИБДД жестко вытаскивали из синей BWM. Перед машиной инспекторов на аварийке стоял Volkswagen Делимобиля. Аварий никаких не было», — рассказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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