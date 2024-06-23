23 июня 2024

В Екатеринбурге силовики жестко скрутили водителя BMW

В Екатеринбурге на выезде из Академического инспекторы скрутили водителя BMW
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел утром 24 июня
Инцидент произошел утром 24 июня Фото:

В Екатеринбурге утром 24 июня на улице Серафимы Дерябиной инспекторы Госавтоинспекции задержали водителя BWM. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На выезде из Академического района после кольца [Объездная дорога] примерно в 09:00 сотрудники ГИБДД жестко вытаскивали из синей BWM. Перед машиной инспекторов на аварийке стоял Volkswagen Делимобиля. Аварий никаких не было», — рассказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге утром 24 июня на улице Серафимы Дерябиной инспекторы Госавтоинспекции задержали водителя BWM. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На выезде из Академического района после кольца [Объездная дорога] примерно в 09:00 сотрудники ГИБДД жестко вытаскивали из синей BWM. Перед машиной инспекторов на аварийке стоял Volkswagen Делимобиля. Аварий никаких не было», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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