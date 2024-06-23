Жителям микрорайона Заозерный в Кургане в ближайшие дни вернут горячую воду. Коммунальщики завершили ремонт по проспекту Мостостроителей Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании.
«Специалистам „Тепловых сетей“ и обслуживающих организаций необходимо вручную открыть запорную арматуру на все дома, а также теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться. Поэтому горячая вода будет появляться в домах постепенно в течение 1-3 дней», — сообщили представители КГК.
Сообщается, что горячая вода вернется в следующие дома:
- 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 38;
- 1 микрорайон 35, 35 к.1;
- 3 микрорайон 12, 12 к.1, 13 (с 1 по 5 подъезд);
- 2 микрорайон 2.
Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Заозерном в Кургане горячая вода возвращается в дома. Ее вернули в более 40 многоквартирников. Коммунальщики продолжают ремонтную кампанию тепловых сетей.
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