23 июня 2024
22 июня 2024

В дома курганцев в Заозерном возвращают горячую воду. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшие дни курганцам вернут горячую воду
В ближайшие дни курганцам вернут горячую воду Фото:

Жителям микрорайона Заозерный в Кургане в ближайшие дни вернут горячую воду. Коммунальщики завершили ремонт по проспекту Мостостроителей Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании.

«Специалистам „Тепловых сетей“ и обслуживающих организаций необходимо вручную открыть запорную арматуру на все дома, а также теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться. Поэтому горячая вода будет появляться в домах постепенно в течение 1-3 дней», — сообщили представители КГК.

Сообщается, что горячая вода вернется в следующие дома:

  • 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 38;
  • 1 микрорайон 35, 35 к.1;
  • 3 микрорайон 12, 12 к.1, 13 (с 1 по 5 подъезд);
  • 2 микрорайон 2.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Заозерном в Кургане горячая вода возвращается в дома. Ее вернули в более 40 многоквартирников. Коммунальщики продолжают ремонтную кампанию тепловых сетей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям микрорайона Заозерный в Кургане в ближайшие дни вернут горячую воду. Коммунальщики завершили ремонт по проспекту Мостостроителей Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании. «Специалистам „Тепловых сетей“ и обслуживающих организаций необходимо вручную открыть запорную арматуру на все дома, а также теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться. Поэтому горячая вода будет появляться в домах постепенно в течение 1-3 дней», — сообщили представители КГК. Сообщается, что горячая вода вернется в следующие дома: Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Заозерном в Кургане горячая вода возвращается в дома. Ее вернули в более 40 многоквартирников. Коммунальщики продолжают ремонтную кампанию тепловых сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...