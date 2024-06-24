Подполье: ВС РФ подорвали склад западных ракет в Одессе

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Российские силы ударили по складу с западными ракетами ВСУ
Российские силы ударили по складу с западными ракетами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар по складу с ракетами западного производства в Одессе был нанесен рано утром. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения „Краян“. <...> На заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он добавил, что атака была произведена утром, удар сопровождался мощной детонацией и столбом черного дыма.

По словам Лебедева, около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода. Атака была произведена как раз к их приезду, заключил он.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Минобороны РФ подчеркнуло, что США несут ответственность за удары по территории города со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. В Пентагоне заявили, что знают про обстрел Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами, но комментировать его не готовы, передает 360.ru.

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Удар по складу с ракетами западного производства в Одессе был нанесен рано утром. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения „Краян“. <...> На заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он добавил, что атака была произведена утром, удар сопровождался мощной детонацией и столбом черного дыма. По словам Лебедева, около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода. Атака была произведена как раз к их приезду, заключил он. Ранее ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Минобороны РФ подчеркнуло, что США несут ответственность за удары по территории города со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. В Пентагоне заявили, что знают про обстрел Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами, но комментировать его не готовы, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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