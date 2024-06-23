Минобороны РФ: США несут ответственность за удар по Севастополю

23 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

США несут ответственность за удары по территории Севастополя со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. Об этом сообщает Минобороны РФ. Атака была совершена с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон», — заявили в ведомстве. Там добавили, что подобные действия не останутся без ответа. В результате ударов по Севастополю погибло три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ. В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что среди раненых есть 27 детей, пятеро из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.