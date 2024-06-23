Минобороны РФ: США несут ответственность за удар по Севастополю

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, флаг сша, бостон
США вводят полетные задания в свои ракеты, которые поставляют Украине, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

США несут ответственность за удары по территории Севастополя со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. Об этом сообщает Минобороны РФ. Атака была совершена с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

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«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон», — заявили в ведомстве. Там добавили, что подобные действия не останутся без ответа.

В результате ударов по Севастополю погибло три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ. В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что среди раненых есть 27 детей, пятеро из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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США несут ответственность за удары по территории Севастополя со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. Об этом сообщает Минобороны РФ. Атака была совершена с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон», — заявили в ведомстве. Там добавили, что подобные действия не останутся без ответа. В результате ударов по Севастополю погибло три человека, среди них был один ребенок двух лет. Количество пострадавших составило 124 человека, отметили в Минздраве РФ. В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что среди раненых есть 27 детей, пятеро из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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