Mash: старшего следователя МВД Крыма задержали в Симферополе из-за госизмены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На задержанного Сергея Е. завели уголовное дело о госизмене, пишет telegram-канал
На задержанного Сергея Е. завели уголовное дело о госизмене, пишет telegram-канал Фото:

Старший следователь МВД Крыма Сергей Е. был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе. Он с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Старшего следователя МВД Крыма задержала ФСБ в Симферополе», — передает telegram-канал. Отмечается, что он с 2016 года являлся агентом Службы Безопасности Украины (СБУ), собирал и передавал данные о жителя Крыма. На мужчину завели уголовное дело по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере около 500 тысяч рублей.

Сергей Е. был принят на службу в органы внутренних дел восемь лет назад и достиг звания майора. Он работал в контрольно-методическом отделе Министерства внутренних дел. Согласно информации силовых структур, Сергей на протяжении всего времени своей службы занимался передачей личных данных российских и украинских граждан из засекреченных баз данных в СБУ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старший следователь МВД Крыма Сергей Е. был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе. Он с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Старшего следователя МВД Крыма задержала ФСБ в Симферополе», — передает telegram-канал. Отмечается, что он с 2016 года являлся агентом Службы Безопасности Украины (СБУ), собирал и передавал данные о жителя Крыма. На мужчину завели уголовное дело по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере около 500 тысяч рублей. Сергей Е. был принят на службу в органы внутренних дел восемь лет назад и достиг звания майора. Он работал в контрольно-методическом отделе Министерства внутренних дел. Согласно информации силовых структур, Сергей на протяжении всего времени своей службы занимался передачей личных данных российских и украинских граждан из засекреченных баз данных в СБУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...