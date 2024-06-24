Умерла спортивная журналистка и теннисистка Анна Дмитриева

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На 84-м году жизни скончалась Анна Дмитриева Фото:

Скончалась известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году.

«Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал в своем telegram-канале российский фотограф и журналист Юрий Рост. Он добавил, что она была великой теннисисткой и выдающимся телевизионным спортивным комментатором.

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Скончалась известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году. «Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал в своем telegram-канале российский фотограф и журналист Юрий Рост. Он добавил, что она была великой теннисисткой и выдающимся телевизионным спортивным комментатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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