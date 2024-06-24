Умерла спортивная журналистка и теннисистка Анна Дмитриева

24 июня 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

На 84-м году жизни скончалась Анна Дмитриева Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Скончалась известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году. «Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал в своем telegram-канале российский фотограф и журналист Юрий Рост. Он добавил, что она была великой теннисисткой и выдающимся телевизионным спортивным комментатором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончалась известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году. «Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал в своем telegram-канале российский фотограф и журналист Юрий Рост. Он добавил, что она была великой теннисисткой и выдающимся телевизионным спортивным комментатором.