Умерла спортивная журналистка и теннисистка Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась Анна ДмитриеваФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Скончалась известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году.
«Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал в своем telegram-канале российский фотограф и журналист Юрий Рост. Он добавил, что она была великой теннисисткой и выдающимся телевизионным спортивным комментатором.
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Скончалась известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Она ушла из жизни на 84-м году. «Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал в своем telegram-канале российский фотограф и журналист Юрий Рост. Он добавил, что она была великой теннисисткой и выдающимся телевизионным спортивным комментатором.