Кремль намерен разобраться, поступали ли боеприпасы из Сербии на Украину

В Кремле намерены разобраться, как боеприпасы из Сербии через страны НАТО поступали на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы видели и слышали эти заявления господина [президента Сербии Александра] Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», — сообщил Песков.
Financial Times сообщил, что Украина через третьи страны получала боеприпасы из Сербии. Их стоимость составила около 800 млн евро. При этом президент Александр Вучич подтвердил факт поставки Белградом боеприпасов странам НАТО. Он заявил, что не в курсе, куда дальше попадают эти боеприпасы.
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