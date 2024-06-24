Центр Челябинска остался без света

В центре Челябинска 24 июня из-за повреждения сетей остались без электричества улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой, а также еще часть домов в квадрате Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Аварийное отключение электроэнергии в Центральном районе — улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой. Проводятся работы по устранению ситуации», — сообщили URA.RU в мэрии.
Как отметили в пресс-службе компании «Россети», без света осталась часть жителей в квадрате улиц Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. Причиной стали повреждения сети потребителя.
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