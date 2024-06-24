Центр Челябинска остался без света

В центре Челябинска из-за аварии восемь улиц остались без электричества
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной отключения света стала авария на электросетях
Причиной отключения света стала авария на электросетях Фото:

В центре Челябинска 24 июня из-за повреждения сетей остались без электричества улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой, а также еще часть домов в квадрате Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аварийное отключение электроэнергии в Центральном районе — улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой. Проводятся работы по устранению ситуации», — сообщили URA.RU в мэрии.

Как отметили в пресс-службе компании «Россети», без света осталась часть жителей в квадрате улиц Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. Причиной стали повреждения сети потребителя.

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В центре Челябинска 24 июня из-за повреждения сетей остались без электричества улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой, а также еще часть домов в квадрате Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Аварийное отключение электроэнергии в Центральном районе — улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой. Проводятся работы по устранению ситуации», — сообщили URA.RU в мэрии. Как отметили в пресс-службе компании «Россети», без света осталась часть жителей в квадрате улиц Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. Причиной стали повреждения сети потребителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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