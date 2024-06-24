Песков: мы знаем, кто стоит за атакой на Севастополь

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков посоветовал западным СМИ спросить у правительства, зачем они убивают российских детей Фото:
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В Кремле знают, кто стоит за ударом дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями по Севастополю. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал спросить об этом его коллег в Европе и США.

«Мы видим варварскую атаку в Севастополе ракетную. Мы понимаем, кто за этим стоит. Президент на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели сложные эти ракеты. Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он посоветовал обратиться к западным СМИ и его коллегам в Европе и США и задать им вопрос, зачем их правительства убивают российских детей.

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В Кремле знают, кто стоит за ударом дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями по Севастополю. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал спросить об этом его коллег в Европе и США. «Мы видим варварскую атаку в Севастополе ракетную. Мы понимаем, кто за этим стоит. Президент на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели сложные эти ракеты. Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он посоветовал обратиться к западным СМИ и его коллегам в Европе и США и задать им вопрос, зачем их правительства убивают российских детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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