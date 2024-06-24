Песков: мы знаем, кто стоит за атакой на Севастополь

24 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков посоветовал западным СМИ спросить у правительства, зачем они убивают российских детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь В Кремле знают, кто стоит за ударом дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями по Севастополю. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал спросить об этом его коллег в Европе и США. «Мы видим варварскую атаку в Севастополе ракетную. Мы понимаем, кто за этим стоит. Президент на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели сложные эти ракеты. Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он посоветовал обратиться к западным СМИ и его коллегам в Европе и США и задать им вопрос, зачем их правительства убивают российских детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле знают, кто стоит за ударом дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями по Севастополю. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал спросить об этом его коллег в Европе и США. «Мы видим варварскую атаку в Севастополе ракетную. Мы понимаем, кто за этим стоит. Президент на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели сложные эти ракеты. Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он посоветовал обратиться к западным СМИ и его коллегам в Европе и США и задать им вопрос, зачем их правительства убивают российских детей.