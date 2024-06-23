На тюменской трассе водитель не справился с управлением и погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет
На трассе Тюмень — Каменка в ДТП погиб водитель. Мужчина не справился с управлением, из-за чего его машина улетела в кювет и перевернулась. Данные об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«23 июня на 38-м километре автодороги Тюмень-Каменка опрокинулся автомобиль „Субару Легаси“, которым управлял 52-летний тюменец. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость. Водитель „Субару“ погиб», — сообщили в ведомстве.
Ранеными оказались два пассажира, находящиеся в машине. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
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