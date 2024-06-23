23 июня 2024

На тюменской трассе водитель не справился с управлением и погиб в ДТП

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Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет
Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет Фото:

На трассе Тюмень — Каменка в ДТП погиб водитель. Мужчина не справился с управлением, из-за чего его машина улетела в кювет и перевернулась. Данные об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«23 июня на 38-м километре автодороги Тюмень-Каменка опрокинулся автомобиль „Субару Легаси“, которым управлял 52-летний тюменец. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость. Водитель „Субару“ погиб», — сообщили в ведомстве.

Ранеными оказались два пассажира, находящиеся в машине. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

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На трассе Тюмень — Каменка в ДТП погиб водитель. Мужчина не справился с управлением, из-за чего его машина улетела в кювет и перевернулась. Данные об этом сообщили в региональном ГИБДД. «23 июня на 38-м километре автодороги Тюмень-Каменка опрокинулся автомобиль „Субару Легаси“, которым управлял 52-летний тюменец. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость. Водитель „Субару“ погиб», — сообщили в ведомстве. Ранеными оказались два пассажира, находящиеся в машине. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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