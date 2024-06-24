Минобороны предлагает реорганизовать военные округа

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург, штаб цво, почетный караул, штаб центрального военного округа
Командования округов будут преобразованы в управления Фото:

Военные округа лишаться нынешнего статуса межвидового стратегического территориального объединения. С таким предложением выступило Министерство обороны России. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

«Лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Стратегические командования округов реорганизовать в управления», — сказано в документе. Проект указа президента РФ озаглавлен «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации».

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Военные округа лишаться нынешнего статуса межвидового стратегического территориального объединения. С таким предложением выступило Министерство обороны России. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. «Лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Стратегические командования округов реорганизовать в управления», — сказано в документе. Проект указа президента РФ озаглавлен «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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