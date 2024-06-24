Минобороны предлагает реорганизовать военные округа

24 июня 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Командования округов будут преобразованы в управления Фото: Анна Майорова © URA.RU Военные округа лишаться нынешнего статуса межвидового стратегического территориального объединения. С таким предложением выступило Министерство обороны России. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. «Лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Стратегические командования округов реорганизовать в управления», — сказано в документе. Проект указа президента РФ озаглавлен «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные округа лишаться нынешнего статуса межвидового стратегического территориального объединения. С таким предложением выступило Министерство обороны России. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. «Лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Стратегические командования округов реорганизовать в управления», — сказано в документе. Проект указа президента РФ озаглавлен «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации».