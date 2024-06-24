Минобороны предлагает реорганизовать военные округа

Командования округов будут преобразованы в управления
Военные округа лишаться нынешнего статуса межвидового стратегического территориального объединения. С таким предложением выступило Министерство обороны России. Документ
«Лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Стратегические командования округов реорганизовать в управления», — сказано в документе. Проект указа президента РФ озаглавлен «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации».
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