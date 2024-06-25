Свердловчане массово едут на курорты ОАЭ и Египта

Мальцев: Курорты ОАЭ и Египта стали популярными среди свердловчан

25 июня 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Египет и ОАЭ пользуются высоким спросом среди свердловчан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курорты ОАЭ и Египта пользуются наибольшей популярностью среди свердловчан, об этом URA.RU рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Эксперт поделился предварительными итогами первой половины лета. «Египет и ОАЭ, несмотря на исключительную жару, по-прежнему пользуются спросом у свердловчан. Объединенные Арабские Эмираты предлагают отели вполне приемлемой стоимости, это стимулирует спрос. А вот к Турции путешественники охладели, вероятно, те, которые отказались от Турции, предпочли выбрать Египет», — предположил Мальцев. По данным агрегаторов для бронирования отелей за рубежом, средняя стоимость путевки на шесть ночей в Египте варьируется от 128,8 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей, отдых в ОАЭ в среднем обойдется от 110 тысяч рублей до 1,09 миллиона рублей. По словам Мальцева, этим летом Таиланд интересен туристам не меньше, в данный момент там не сезон, однако именно это и создает привлекательную стоимость для путешествия. Из более высокого ценового сегмента свердловчане чаще всего рассматривают Шри-Ланку (агрегаторы предлагают следующую стоимость за бронь отеля — в среднем от 133,5 тысяч рублей до 4,7 миллиона рублей (шесть ночей), Индонезию (от 386 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей), Малайзию (155-517 тысяч рублей). Полная стоимость отдыха зависит от авиаперевозки. Помимо вышеперечисленных стран, свердловчане летают в Венгрию (за шесть ночей придется заплатить от 273,5 тысяч рублей до 480 тысяч рублей) и Сербию (от 237,4 тысяч рублей до 351 тысяч рублей). Там к туристам относятся доброжелательно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курорты ОАЭ и Египта пользуются наибольшей популярностью среди свердловчан, об этом URA.RU рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Эксперт поделился предварительными итогами первой половины лета. «Египет и ОАЭ, несмотря на исключительную жару, по-прежнему пользуются спросом у свердловчан. Объединенные Арабские Эмираты предлагают отели вполне приемлемой стоимости, это стимулирует спрос. А вот к Турции путешественники охладели, вероятно, те, которые отказались от Турции, предпочли выбрать Египет», — предположил Мальцев. По данным агрегаторов для бронирования отелей за рубежом, средняя стоимость путевки на шесть ночей в Египте варьируется от 128,8 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей, отдых в ОАЭ в среднем обойдется от 110 тысяч рублей до 1,09 миллиона рублей. По словам Мальцева, этим летом Таиланд интересен туристам не меньше, в данный момент там не сезон, однако именно это и создает привлекательную стоимость для путешествия. Из более высокого ценового сегмента свердловчане чаще всего рассматривают Шри-Ланку (агрегаторы предлагают следующую стоимость за бронь отеля — в среднем от 133,5 тысяч рублей до 4,7 миллиона рублей (шесть ночей), Индонезию (от 386 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей), Малайзию (155-517 тысяч рублей). Полная стоимость отдыха зависит от авиаперевозки. Помимо вышеперечисленных стран, свердловчане летают в Венгрию (за шесть ночей придется заплатить от 273,5 тысяч рублей до 480 тысяч рублей) и Сербию (от 237,4 тысяч рублей до 351 тысяч рублей). Там к туристам относятся доброжелательно.