Инфляция в Челябинской области замедляется уже второй месяц

По итогам мая годовая инфляция в Челябинской области снизилась до 7,2% после 7,5% в апреле, сообщили 24 июня в пресс-службе Банка России. Замедление роста цен финансисты связывают с расширением предложения отдельных видов услуг и эффектом высокой базы 2023 года.
«В частности, в мае ускорился годовой рост цен на помидоры и огурцы, а картофель стал стоить дороже, чем год назад. Причиной стало снижение объема поставок нового урожая овощей, в том числе из-за рубежа. У производителей и переработчиков молока выросли расходы на зарплаты, оборудование, технику, упаковку и логистику. В результате молочная продукция в мае подорожала сильнее, чем в предыдущем месяце», — пояснили в банке.
Цены промышленных товаров в годовом сопоставлении росли медленнее. Основной вклад в замедление внесла динамика стоимости топлива. В мае 2023 года бензин заметно подорожал из-за активного роста спроса, чего не произошло в мае 2024 года.
Замедлился и рост цен в сфере услуг. Годом раньше вырос спрос на внутрироссийском туристическом рынке на фоне ограничения доступных авиарейсов. В мае 2024 года при сохранении спроса полетные программы стали значительно шире: рост цен на перелеты и отдых на Черном море замедлился.
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