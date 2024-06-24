В Челябинске закроют на полгода женскую консультацию

В Городской клинической больнице №9 Челябинска скоро начнутся ремонтные работы женской консультации. Прием пациенток ближайшие полгода будет проводиться в здании поликлиники, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Ремонт в женской консультации коснется всех помещений: от кабинетов до холлов, с учётом новых медицинских технологий и подходов», — рассказал главврач ГКБ №9 Олег Денисов. Планируется полная модернизация интерьеров, замена окон и дверей, а также ремонт входной группы.
Женская консультация, расположенная на первом этаже дома по адресу Барбюса 81, не видела ремонта более 12 лет. Здание, построенное в 1988 году, получит новую жизнь благодаря выделенным средствам в размере 14,5 миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца текущего года. В период ремонта услуги женской консультации будут оказываться по адресу: 5-ая Электровозная, 5.
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