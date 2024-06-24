В Тюменской области водитель погиб, въехав в трактор. Фото

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Водитель трактора в аварии не пострадал
Водитель трактора в аварии не пострадал Фото:

На тюменской трассе водитель врезался в прицеп трактора и погиб. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

«На 38-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово автомобиль „Рено Логан“ въехал в прицеп трактора „Джондир“. От удара „Рено“ загорелся. 54-летний водитель иномарки погиб», — сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, водитель трактора не пострадал. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

От удара машина загорелась
От удара машина загорелась
Фото:

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На тюменской трассе водитель врезался в прицеп трактора и погиб. Об этом сообщает региональное ГИБДД. «На 38-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово автомобиль „Рено Логан“ въехал в прицеп трактора „Джондир“. От удара „Рено“ загорелся. 54-летний водитель иномарки погиб», — сообщили в ГИБДД. По данным ведомства, водитель трактора не пострадал. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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