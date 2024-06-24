Водитель трактора в аварии не пострадал
На тюменской трассе водитель врезался в прицеп трактора и погиб. Об этом сообщает региональное ГИБДД.
«На 38-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово автомобиль „Рено Логан“ въехал в прицеп трактора „Джондир“. От удара „Рено“ загорелся. 54-летний водитель иномарки погиб», — сообщили в ГИБДД.
По данным ведомства, водитель трактора не пострадал. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
От удара машина загорелась
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