В Тюменской области снизился уровень инфляции

В Тюменской области в мае 2024 года снизился уровень инфляции до 6,86 %. Это выше показателя по УрФО и России в целом, сообщается на сайте Банка России.
«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в мае 2024 года составила 6,86% после 7,27% в апреле. Годовой темп прироста цен в регионе остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,39%) и России в целом (8,30%)», — сообщили на сайте ЦБ.
По данным отделения Банка России по Тюменской области, замедление роста цен в мае связано с расширением предложения отдельных товаров и корректировки цен во время подстройки к меняющемуся спросу. Известно, что в мае 2024 года цены на продовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 7,51%. В этом же месяце непродовольственные товары были дороже, чем за аналогичный период прошлого года на 5,00%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!