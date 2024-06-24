В Тюменской области снизился уровень инфляции

ЦБ РФ: инфляция в Тюменской области снизилась до 6,86%
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Уровень инфляции в мае составил 6, 86%
Уровень инфляции в мае составил 6, 86% Фото:

В Тюменской области в мае 2024 года снизился уровень инфляции до 6,86 %. Это выше показателя по УрФО и России в целом, сообщается на сайте Банка России.

«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в мае 2024 года составила 6,86% после 7,27% в апреле. Годовой темп прироста цен в регионе остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,39%) и России в целом (8,30%)», — сообщили на сайте ЦБ.

По данным отделения Банка России по Тюменской области, замедление роста цен в мае связано с расширением предложения отдельных товаров и корректировки цен во время подстройки к меняющемуся спросу. Известно, что в мае 2024 года цены на продовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 7,51%. В этом же месяце непродовольственные товары были дороже, чем за аналогичный период прошлого года на 5,00%.

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В Тюменской области в мае 2024 года снизился уровень инфляции до 6,86 %. Это выше показателя по УрФО и России в целом, сообщается на сайте Банка России. «Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в мае 2024 года составила 6,86% после 7,27% в апреле. Годовой темп прироста цен в регионе остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,39%) и России в целом (8,30%)», — сообщили на сайте ЦБ. По данным отделения Банка России по Тюменской области, замедление роста цен в мае связано с расширением предложения отдельных товаров и корректировки цен во время подстройки к меняющемуся спросу. Известно, что в мае 2024 года цены на продовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 7,51%. В этом же месяце непродовольственные товары были дороже, чем за аналогичный период прошлого года на 5,00%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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