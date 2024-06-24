Дождь накрыл Петуховский округ
Курганскую область накрыл ураган. По всему региону идет дождь, сильный ветер, гремит и сверкает молния. Это этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Ураган накрыл Курган. Также погода бушует в Петуховском округе», — передает журналист. Курганский ЦГМС сообщал, что в области планируются затяжные дожди, однако пока они не сообщали о таких масштабных осадках.
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