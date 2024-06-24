Курганскую область накрыл ураган с дождем. Видео

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Дождь накрыл Петуховский округ
Дождь накрыл Петуховский округ Фото:

Курганскую область накрыл ураган. По всему региону идет дождь, сильный ветер, гремит и сверкает молния. Это этом сообщает корреспондент URA.RU. 

«Ураган накрыл Курган. Также погода бушует в Петуховском округе», — передает журналист. Курганский ЦГМС сообщал, что в области планируются затяжные дожди, однако пока они не сообщали о таких масштабных осадках. 

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Курганскую область накрыл ураган. По всему региону идет дождь, сильный ветер, гремит и сверкает молния. Это этом сообщает корреспондент URA.RU.  «Ураган накрыл Курган. Также погода бушует в Петуховском округе», — передает журналист. Курганский ЦГМС сообщал, что в области планируются затяжные дожди, однако пока они не сообщали о таких масштабных осадках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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