Львова-Белова: после атаки ВСУ на Севастополь двое детей — в тяжелом состоянии

Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в реанимации. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова
«Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву», — заявила она в telegram-канале. Львова-Белова отметила, что 12 детей отправят на лечение в столицу, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.
Также она рассказала, что среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка двух и девяти лет. Ранее сообщалось, скончалась дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова. Он пообещал отомстить за смерть ребенка.
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