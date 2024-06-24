Львова-Белова: после атаки ВСУ на Севастополь двое детей — в тяжелом состоянии

24 июня 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Львова-Белова рассказала о состоянии детей Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в реанимации. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова «Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву», — заявила она в telegram-канале. Львова-Белова отметила, что 12 детей отправят на лечение в столицу, двое из них находятся на аппарате ИВЛ. Также она рассказала, что среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка двух и девяти лет. Ранее сообщалось, скончалась дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова. Он пообещал отомстить за смерть ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в реанимации. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова «Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву», — заявила она в telegram-канале. Львова-Белова отметила, что 12 детей отправят на лечение в столицу, двое из них находятся на аппарате ИВЛ. Также она рассказала, что среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка двух и девяти лет. Ранее сообщалось, скончалась дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова. Он пообещал отомстить за смерть ребенка.