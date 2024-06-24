Львова-Белова: после атаки ВСУ на Севастополь двое детей — в тяжелом состоянии

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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Львова-Белова рассказала о состоянии детей Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в реанимации. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова

«Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву», — заявила она в telegram-канале. Львова-Белова отметила, что 12 детей отправят на лечение в столицу, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.

Также она рассказала, что среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка двух и девяти лет. Ранее сообщалось, скончалась дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова. Он пообещал отомстить за смерть ребенка.

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Двое из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в реанимации. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова «Двое детей в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву», — заявила она в telegram-канале. Львова-Белова отметила, что 12 детей отправят на лечение в столицу, двое из них находятся на аппарате ИВЛ. Также она рассказала, что среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка двух и девяти лет. Ранее сообщалось, скончалась дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова. Он пообещал отомстить за смерть ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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