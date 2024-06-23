«Я буду мстить»: замглавы Магадана дал первый комментарий после смерти дочери в Севастополе

Аверьянов пообещал отомстить за погибших в Севастополе детей

23 июня 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

У Аверьянов (на фото) при обстреле ВСУ погибла дочь Фото: Мэрия города Магадан Замглавы Магадана Олег Аверьянов, у которого в результате обстрела Севастополя погибла девятилетняя дочь, пообещал отомстить ВСУ за каждого пострадавшего ребенка. Его комментарий публикует telegram-канал «Mash на волне». «Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже», — заявил Аверьянов. В момент прилета он вместе со своей женой и дочерью находился на пляже в Севастополе. В Минобороны России заявили, что ответственность за удар по пляжу в первую очередь лежит на Вашингтоне, поскольку «все задания для американских оперативно-тактических ракет ATACMS формируются американскими специалистами на основе данных собственной спутниковой разведки». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник, 24 июня, днем траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Магадана Олег Аверьянов, у которого в результате обстрела Севастополя погибла девятилетняя дочь, пообещал отомстить ВСУ за каждого пострадавшего ребенка. Его комментарий публикует telegram-канал «Mash на волне». «Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже», — заявил Аверьянов. В момент прилета он вместе со своей женой и дочерью находился на пляже в Севастополе. В Минобороны России заявили, что ответственность за удар по пляжу в первую очередь лежит на Вашингтоне, поскольку «все задания для американских оперативно-тактических ракет ATACMS формируются американскими специалистами на основе данных собственной спутниковой разведки». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник, 24 июня, днем траура.