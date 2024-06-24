Компания «Новапорт», обслуживающая тюменский аэропорт Рощино, попала под санкции ЕС

Управляющая компания «Новапорт холдинг», которая обслуживает тюменский аэропорт Рощино, попала в 14-й пакет санкций ЕС. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС.
«„Новапорт“ поддерживает российское правительство в обеспечении логистической инфраструктуры для ВВС России и подрывает территориальную целостность Украины», — говорится в причинах включения компании в список санкций. Ограничения также затронули 116 физических и юридических лиц в России.
С февраля 2022 года Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России, которые коснулись 1725 физических лиц и 420 организаций. Ограничения предусматривают запрет на предоставление средств фигурантам списков, а также ограничения на поездки.
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