Компания «Новапорт», обслуживающая тюменский аэропорт Рощино, попала под санкции ЕС

Компания «Новапорт», обслуживающая тюменский аэропорт, попала под санкции ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания обслуживает тюменский аэропорт
Компания обслуживает тюменский аэропорт Фото:

Управляющая компания «Новапорт холдинг», которая обслуживает тюменский аэропорт Рощино, попала в 14-й пакет санкций ЕС. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС.

«„Новапорт“ поддерживает российское правительство в обеспечении логистической инфраструктуры для ВВС России и подрывает территориальную целостность Украины», — говорится в причинах включения компании в список санкций. Ограничения также затронули 116 физических и юридических лиц в России.

С февраля 2022 года Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России, которые коснулись 1725 физических лиц и 420 организаций. Ограничения предусматривают запрет на предоставление средств фигурантам списков, а также ограничения на поездки.

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Управляющая компания «Новапорт холдинг», которая обслуживает тюменский аэропорт Рощино, попала в 14-й пакет санкций ЕС. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС. «„Новапорт“ поддерживает российское правительство в обеспечении логистической инфраструктуры для ВВС России и подрывает территориальную целостность Украины», — говорится в причинах включения компании в список санкций. Ограничения также затронули 116 физических и юридических лиц в России. С февраля 2022 года Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России, которые коснулись 1725 физических лиц и 420 организаций. Ограничения предусматривают запрет на предоставление средств фигурантам списков, а также ограничения на поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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