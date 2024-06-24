Количество погибших после теракта в Дагестане увеличилось

В результате нападения боевиков в Дагестане 23 июня погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
«Состояние семи раненых в ходе терактов в Дагестане расценивается как тяжелое», — уточнили в Минздраве, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведется работа по оказанию медицинской помощи всем пострадавшим.
В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, а после совершили серию налетов на силовиков. Сообщалось, что в результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских. Также в ходе контртеррористической операции был ликвидирован Али Закаригаев, сообщается, что он занимал должность председателя отделения партии «Справедливая Россия».
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