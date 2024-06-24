Количество погибших после теракта в Дагестане увеличилось

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Погибли 20 человек а Дагестане при нападении боевиков 23 июня
Погибли 20 человек а Дагестане при нападении боевиков 23 июня Фото:

В результате нападения боевиков в Дагестане 23 июня погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. 

«Состояние семи раненых в ходе терактов в Дагестане расценивается как тяжелое», — уточнили в Минздраве, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведется работа по оказанию медицинской помощи всем пострадавшим.

В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, а после совершили серию налетов на силовиков. Сообщалось, что в результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских. Также в ходе контртеррористической операции был ликвидирован Али Закаригаев, сообщается, что он занимал должность председателя отделения партии «Справедливая Россия».

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В результате нападения боевиков в Дагестане 23 июня погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.  «Состояние семи раненых в ходе терактов в Дагестане расценивается как тяжелое», — уточнили в Минздраве, сообщение опубликовано в telegram-канале. Ведется работа по оказанию медицинской помощи всем пострадавшим. В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, а после совершили серию налетов на силовиков. Сообщалось, что в результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских. Также в ходе контртеррористической операции был ликвидирован Али Закаригаев, сообщается, что он занимал должность председателя отделения партии «Справедливая Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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