Один из боевиков в Дагестане был членом «Справедливой России»

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Ликвидированный в Дагестане Али Закаригаев был председателем отделения "Справедливой России"
Ликвидированный в Дагестане Али Закаригаев был председателем отделения "Справедливой России" Фото:

В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован Али Закаригаев. Он занимал должность председателя отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Об этом сообщил представитель регионального отделения партии.

«Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе», — сообщила руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Зурида Валеева РИА Новости. Она также отметила, что за два года до инцидента Закаригаев ушел с должности.

Уточняется, что Закаригаев был исключен из СРЗП в понедельник, 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе партии. 

В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, перелает «Национальная служба новостей».

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В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован Али Закаригаев. Он занимал должность председателя отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Об этом сообщил представитель регионального отделения партии. «Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе», — сообщила руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Зурида Валеева РИА Новости. Она также отметила, что за два года до инцидента Закаригаев ушел с должности. Уточняется, что Закаригаев был исключен из СРЗП в понедельник, 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе партии.  В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, перелает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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