Один из боевиков в Дагестане был членом «Справедливой России»

В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован Али Закаригаев. Он занимал должность председателя отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Об этом сообщил представитель регионального отделения партии.
«Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе», — сообщила руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Зурида Валеева РИА Новости. Она также отметила, что за два года до инцидента Закаригаев ушел с должности.
Уточняется, что Закаригаев был исключен из СРЗП в понедельник, 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, перелает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.