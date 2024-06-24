Евросоюз оправдался за обстрел Севастополя с применением ракет НАТО

В Европейском союзе заявили о недостоверности информации относительно теракта в Севастополе, в котором использовались ракеты НАТО ATACMS. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«[Данные заявления] имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», — заявил Стано. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее ВСУ организовали массированную ракетную атаку по Севастополю 23 июня. В российском МИД , как и в Кремле, уверены, что к этой атаке США причастны. По информации военкоров, украинские солдаты бьют по Севастополю и Крыму ракетами при помощи сухогрузных суден.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.