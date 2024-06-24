Евросоюз оправдался за обстрел Севастополя с применением ракет НАТО

Представитель ЕС Стано: ракеты НАТО не использовались для теракта в Севастополе
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В ЕС считают, что сообщения о теракте в Севастополе с применением ракет НАТО недостоверны
В ЕС считают, что сообщения о теракте в Севастополе с применением ракет НАТО недостоверны Фото:

В Европейском союзе заявили о недостоверности информации относительно теракта в Севастополе, в котором использовались ракеты НАТО ATACMS. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«[Данные заявления] имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», — заявил Стано. Информацию об этом передает ТАСС. 

Ранее ВСУ организовали массированную ракетную атаку по Севастополю 23 июня. В российском МИД , как и в Кремле, уверены, что к этой атаке США причастны. По информации военкоров, украинские солдаты бьют по Севастополю и Крыму ракетами при помощи сухогрузных суден.

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В Европейском союзе заявили о недостоверности информации относительно теракта в Севастополе, в котором использовались ракеты НАТО ATACMS. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «[Данные заявления] имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», — заявил Стано. Информацию об этом передает ТАСС.  Ранее ВСУ организовали массированную ракетную атаку по Севастополю 23 июня. В российском МИД , как и в Кремле, уверены, что к этой атаке США причастны. По информации военкоров, украинские солдаты бьют по Севастополю и Крыму ракетами при помощи сухогрузных суден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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