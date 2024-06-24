США стоят за ударом по Севастополю: Песков ответил на актуальные вопросы дня

Песков: за ударом по Севастополю могут стоять США

24 июня 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Запад никак не отреагировал на удары по Севастополю со стороны ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU За ударами по Севастополю стоят США. Именно их дальнобойными ракетами ATACMS был атакован регион. Кроме того, президент РФ Владимир Путин получает сведения и дает указания по ситуации с пострадавшими в Крыму и Дагестане. Все заявления Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Удары по Севастополю Дмитрий Песков выразил свою позицию относительно недавней ракетной атаки в Крыму. Он назвал произошедшее «абсолютно варварской атакой» и указал на сложность технической реализации таких ракетных пусков. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, по мнению страны, за ударами стоят не только украинские силы, «это не украинцы» являются основными исполнителями пусков ракет. На дополнительный вопрос о причастности Киева к атаке, Песков ответил утвердительно, подтверждая участие украинской стороны в процессе. Пресс-секретарь главы РФ предупредил о последствиях для США в связи с их ролью в атаке на Севастополь и гибели мирных жителей. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о реакции России на использование американских ракет ATACMS в ударе по гражданской инфраструктуре региона. Однако Песков не уточнил, какие именно меры может предпринять РФ, но подчеркнул, что последствия неминуемы: «каких именно — время покажет». Он также сослался на Песков сослался на недавние выступления Владимира Путина и его беседу с руководством международных информационных агентств в Санкт-Петербурге, где обсуждались возможные действия страны в ответ на действия США. Доклады о состоянии пострадавших в Крыму и Дагестане Владимир Путин находится в курсе событий, связанных с атаками в Севастополе и Дагестане, и оказывает внимание состоянию пострадавших. Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин регулярно получает доклады и выдает поручения, чтобы обеспечить необходимую помощь раненым и семьям погибших. Песков также отметил, что российский лидер выразил соболезнования родственникам и близким тех, кто пострадал или погиб в результате данных инцидентов. Отсутствие реакции Запада на теракты В Дагестане и атаку ВСУ в Крыму Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не получила никаких официальных сообщений или осуждения от недружественных государств в связи с событиями в Дагестане и Севастополе. Он также уточнил, что Владимир Путин продолжает поддерживать постоянную связь с представителями силовых структур и медицинскими работниками, а работа в этом направлении будет продолжена. Последствия ударов по Севастополю и терактов в Крыму Дмитрий Песков сообщил, что Путин не намерен делать специальное обращение к нации в связи с инцидентами, произошедшими в Севастополе и Дербенте. Кроме того, мирное предложение главы РФ по Украине не потеряло своей силы после атаки ВСУ на Крым. На вопрос о сохранении актуальности предложения Путина, Дмитрий Песков отметил, что президент уже говорил об этом на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где были оговорены временные рамки предложения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что страна не столкнется с повторением ситуации начала 2000-х годов на фоне террористического акта в Дагестане. Песков подчеркнул, что современное российское общество консолидировано и не поддерживает теракты, подобные произошедшему в Дагестане. Также российские власти пока не рассматривали вопрос о закрытии курортного сезона в Севастополе в связи с недавней атакой. На вопрос журналистов о возможных обсуждениях Путиным этой темы с региональными властями и силовыми структурами, Песков ответил, что не может предоставить дополнительной информации по этому поводу. Ядерная доктрина как вопрос к рассмотрению в РФ Дмитрий Песков заявил о проработке вопроса проведения ядерной доктрины в России на фоне текущей международной обстановки. Во время конференц-колла пресс-секретарь президента сообщил, что ведутся обсуждения по данному вопросу. Украина могла получать боеприпасы из Сербии через другие страны По информации, опубликованной в Financial Times, Украина получала боеприпасы из Сербии через посредничество третьих стран. Стоимость этих поставок оценивается примерно в 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград осуществлял поставки боеприпасов странам НАТО, однако он выразил неведение относительно конечного пункта назначения этих боеприпасов. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в России видели эти заявления Вучича. С этим вопросом стране предстоит разобраться совместно с сербскими коллегами. Над Крымом перед атакой вел разведку дрон США Сообщения в севастопольских и крымских пабликах указывают на то, что американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk проводил разведку вдоль крымского побережья. Это могло быть связано с корректировкой ударов ВСУ. На вопрос о том, могут ли ВС РФ уничижать такие дроны, Песков ответил, что это связно с ходом СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ударами по Севастополю стоят США. Именно их дальнобойными ракетами ATACMS был атакован регион. Кроме того, президент РФ Владимир Путин получает сведения и дает указания по ситуации с пострадавшими в Крыму и Дагестане. Все заявления Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Дмитрий Песков выразил свою позицию относительно недавней ракетной атаки в Крыму. Он назвал произошедшее «абсолютно варварской атакой» и указал на сложность технической реализации таких ракетных пусков. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, по мнению страны, за ударами стоят не только украинские силы, «это не украинцы» являются основными исполнителями пусков ракет. На дополнительный вопрос о причастности Киева к атаке, Песков ответил утвердительно, подтверждая участие украинской стороны в процессе. Пресс-секретарь главы РФ предупредил о последствиях для США в связи с их ролью в атаке на Севастополь и гибели мирных жителей. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о реакции России на использование американских ракет ATACMS в ударе по гражданской инфраструктуре региона. Однако Песков не уточнил, какие именно меры может предпринять РФ, но подчеркнул, что последствия неминуемы: «каких именно — время покажет». Он также сослался на Песков сослался на недавние выступления Владимира Путина и его беседу с руководством международных информационных агентств в Санкт-Петербурге, где обсуждались возможные действия страны в ответ на действия США. Владимир Путин находится в курсе событий, связанных с атаками в Севастополе и Дагестане, и оказывает внимание состоянию пострадавших. Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин регулярно получает доклады и выдает поручения, чтобы обеспечить необходимую помощь раненым и семьям погибших. Песков также отметил, что российский лидер выразил соболезнования родственникам и близким тех, кто пострадал или погиб в результате данных инцидентов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не получила никаких официальных сообщений или осуждения от недружественных государств в связи с событиями в Дагестане и Севастополе. Он также уточнил, что Владимир Путин продолжает поддерживать постоянную связь с представителями силовых структур и медицинскими работниками, а работа в этом направлении будет продолжена. Дмитрий Песков сообщил, что Путин не намерен делать специальное обращение к нации в связи с инцидентами, произошедшими в Севастополе и Дербенте. Кроме того, мирное предложение главы РФ по Украине не потеряло своей силы после атаки ВСУ на Крым. На вопрос о сохранении актуальности предложения Путина, Дмитрий Песков отметил, что президент уже говорил об этом на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где были оговорены временные рамки предложения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что страна не столкнется с повторением ситуации начала 2000-х годов на фоне террористического акта в Дагестане. Песков подчеркнул, что современное российское общество консолидировано и не поддерживает теракты, подобные произошедшему в Дагестане. Также российские власти пока не рассматривали вопрос о закрытии курортного сезона в Севастополе в связи с недавней атакой. На вопрос журналистов о возможных обсуждениях Путиным этой темы с региональными властями и силовыми структурами, Песков ответил, что не может предоставить дополнительной информации по этому поводу. Дмитрий Песков заявил о проработке вопроса проведения ядерной доктрины в России на фоне текущей международной обстановки. Во время конференц-колла пресс-секретарь президента сообщил, что ведутся обсуждения по данному вопросу. По информации, опубликованной в Financial Times, Украина получала боеприпасы из Сербии через посредничество третьих стран. Стоимость этих поставок оценивается примерно в 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград осуществлял поставки боеприпасов странам НАТО, однако он выразил неведение относительно конечного пункта назначения этих боеприпасов. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в России видели эти заявления Вучича. С этим вопросом стране предстоит разобраться совместно с сербскими коллегами. Сообщения в севастопольских и крымских пабликах указывают на то, что американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk проводил разведку вдоль крымского побережья. Это могло быть связано с корректировкой ударов ВСУ. На вопрос о том, могут ли ВС РФ уничижать такие дроны, Песков ответил, что это связно с ходом СВО.