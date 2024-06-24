Путин расширил полномочия ФСБ в России

Путин дал ФСБ право отбирать призывников на срочную службу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников Фото:

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников. Соответствующий указ опубликован на портале провавых актов.

«В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», — дополняет подпункт положения о ФСБ. В 2023 году Путин разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников. Соответствующий указ опубликован на портале провавых актов. «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», — дополняет подпункт положения о ФСБ. В 2023 году Путин разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...