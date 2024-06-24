Путин расширил полномочия ФСБ в России

Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников
Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников. Соответствующий указ опубликован на портале провавых актов.
«В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», —
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