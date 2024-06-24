Путин расширил полномочия ФСБ в России

Путин дал ФСБ право отбирать призывников на срочную службу

24 июня 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников. Соответствующий указ опубликован на портале провавых актов. «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», — дополняет подпункт положения о ФСБ. В 2023 году Путин разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников. Соответствующий указ опубликован на портале провавых актов. «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», — дополняет подпункт положения о ФСБ. В 2023 году Путин разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ.