Свердловский драматург Коляда перенес спектакли из-за обстрела Севастополя

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Спектакли "Коляда Театра" перенесли на 20-30 сентября
Спектакли "Коляда Театра" перенесли на 20-30 сентября Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда перенес гастроли труппы в Севастополе после ракетного удара ВСУ по жителям города. Об этом он написал на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Только что мы провели совещание с управлением культуры города Севастополя, с директором Севастопольского театра юного зрителя Андреем Маймусовым и приняли решение перенести гастроли моего театра в Севастополе на сентябрь месяц», — пояснил Коляда. Он отметил, что выступления пройдут с 20 по 30 сентября на сцене Севастопольского ТЮЗа.

По его словам, купленные билеты на спектакль останутся действительными. «Надеюсь, все все понимают. Всем мира и добра. Все будет хорошо, уверяю вас», — подытожил драматург.

ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что около 100 человек пострадали, еще трое — погибли. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда перенес гастроли труппы в Севастополе после ракетного удара ВСУ по жителям города. Об этом он написал на своей странице соцсети «ВКонтакте». «Только что мы провели совещание с управлением культуры города Севастополя, с директором Севастопольского театра юного зрителя Андреем Маймусовым и приняли решение перенести гастроли моего театра в Севастополе на сентябрь месяц», — пояснил Коляда. Он отметил, что выступления пройдут с 20 по 30 сентября на сцене Севастопольского ТЮЗа. По его словам, купленные билеты на спектакль останутся действительными. «Надеюсь, все все понимают. Всем мира и добра. Все будет хорошо, уверяю вас», — подытожил драматург. ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что около 100 человек пострадали, еще трое — погибли. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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