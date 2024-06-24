Свердловский драматург Коляда перенес спектакли из-за обстрела Севастополя

Руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда перенес гастроли труппы в Севастополе после ракетного удара ВСУ по жителям города. Об этом он написал на своей странице соцсети «ВКонтакте».
«Только что мы провели совещание с управлением культуры города Севастополя, с директором Севастопольского театра юного зрителя Андреем Маймусовым и приняли решение перенести гастроли моего театра в Севастополе на сентябрь месяц», — пояснил Коляда. Он отметил, что выступления пройдут с 20 по 30 сентября на сцене Севастопольского ТЮЗа.
По его словам, купленные билеты на спектакль останутся действительными. «Надеюсь, все все понимают. Всем мира и добра. Все будет хорошо, уверяю вас», — подытожил драматург.
ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что около 100 человек пострадали, еще трое — погибли. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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