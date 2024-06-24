Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды»

Суд отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы «Русские фонды» Константина Бейрита по делу о мошенничестве. Об этом сообщили «Суды общей юрисдикции города Москвы». Уточняется, что по этому делу также проходит бизнесмен Евгений Новицкий.
«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», —
Ранее сообщалось о задержании совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в хищениях свыше 8,8 млрд рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким.
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