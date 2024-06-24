24 июня 2024

Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды»

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, решетка, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Бейрит пробудет под арестом два месяца Фото:

Суд отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы «Русские фонды» Константина Бейрита по делу о мошенничестве. Об этом сообщили «Суды общей юрисдикции города Москвы». Уточняется, что по этому делу также проходит бизнесмен Евгений Новицкий.

«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», — говорится в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Ранее сообщалось о задержании совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в хищениях свыше 8,8 млрд рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким.

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Суд отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы «Русские фонды» Константина Бейрита по делу о мошенничестве. Об этом сообщили «Суды общей юрисдикции города Москвы». Уточняется, что по этому делу также проходит бизнесмен Евгений Новицкий. «Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», — говорится в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы» Ранее сообщалось о задержании совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в хищениях свыше 8,8 млрд рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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