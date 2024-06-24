Стали известны подробности задержания новых фигурантов в деле Новицкого

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Двух бизнесменов задержали из-за мошенничества с деньгами пенсионных фондов (архивное фото)
Двух бизнесменов задержали из-за мошенничества с деньгами пенсионных фондов (архивное фото) Фото:

Правоохранительные органы задержали совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. По версии следствия, их подозревают в возможных хищениях миллиардов рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«В уголовном деле экс-президента АФК „Система“ Евгения Новицкого появились новые значимые фигуранты. Совладельцы инвестгруппы „Русские фонды“ Васильев и Бейрит могли быть в сговоре с Новицким, в результате которого из негосударственных пенсионных фондов были похищены свыше 8,8 млрд рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Ранее по данным источников в Тверской области правоохранительные органы задержали основателя инвестиционных «Русских фондов» Сергея Васильева. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ СК России по Тверской области по теме публикации. Ответ ожидается.

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Правоохранительные органы задержали совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. По версии следствия, их подозревают в возможных хищениях миллиардов рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам. «В уголовном деле экс-президента АФК „Система“ Евгения Новицкого появились новые значимые фигуранты. Совладельцы инвестгруппы „Русские фонды“ Васильев и Бейрит могли быть в сговоре с Новицким, в результате которого из негосударственных пенсионных фондов были похищены свыше 8,8 млрд рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ранее по данным источников в Тверской области правоохранительные органы задержали основателя инвестиционных «Русских фондов» Сергея Васильева. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ СК России по Тверской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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