Стали известны подробности задержания новых фигурантов в деле Новицкого

Правоохранительные органы задержали совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. По версии следствия, их подозревают в возможных хищениях миллиардов рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам.
«В уголовном деле экс-президента АФК „Система“ Евгения Новицкого появились новые значимые фигуранты. Совладельцы инвестгруппы „Русские фонды“ Васильев и Бейрит могли быть в сговоре с Новицким, в результате которого из негосударственных пенсионных фондов были похищены свыше 8,8 млрд рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Ранее по данным источников в Тверской области правоохранительные органы задержали основателя инвестиционных «Русских фондов» Сергея Васильева. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ СК России по Тверской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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