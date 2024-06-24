24 июня 2024

Председатель отделения «Яблоко» возглавил список на выборы в гордуму Челябинска

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Выборы-2024. Екатеринбург, выборы, уик
Выборы в гордуму Челябинска пройдут в сентябре (архивное фото) Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» подало документы в избирательную комиссию на участие в выборах в городскую Думу. Возглавил список председатель реготделения Ярослав Щербаков, сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня в избирательную комиссию были сданы документы на выдвижение списка кандидатов на выборы депутатов Челябинской городской Думы… Возглавил список Ярослав Щербаков, председатель Челябинского Яблока», — сообщается в telegram-канале реготделения партии. Всего в списке 16 человек, в их числе врачи, преподаватели, предприниматели, студенты, рабочие, пенсионеры.

Щербаков также подал документы в избирком на участие в выборах на должность губернатора Челябинской области. Выборы состоятся 7 и 8 сентября.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска, рассказал URA.RU координатор реготделения партии Виталий Пашин. Слуцкий в списке на первом месте, далее идет Пашин, третьим будет депутат заксобрания Челябинской области Алексей Беседин.

Партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска возглавил губернатор Алексей Текслер. За ним в списке идет депутат Госдумы, участник СВО и орденоносец Олег Голиков, на третьем месте — глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова, сообщил URA.RU источник в политических кругах. Выборы в гордуму Челябинска пройдут в сентябре.

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Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» подало документы в избирательную комиссию на участие в выборах в городскую Думу. Возглавил список председатель реготделения Ярослав Щербаков, сообщает пресс-служба партии. «Сегодня в избирательную комиссию были сданы документы на выдвижение списка кандидатов на выборы депутатов Челябинской городской Думы… Возглавил список Ярослав Щербаков, председатель Челябинского Яблока», — сообщается в telegram-канале реготделения партии. Всего в списке 16 человек, в их числе врачи, преподаватели, предприниматели, студенты, рабочие, пенсионеры. Щербаков также подал документы в избирком на участие в выборах на должность губернатора Челябинской области. Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска, рассказал URA.RU координатор реготделения партии Виталий Пашин. Слуцкий в списке на первом месте, далее идет Пашин, третьим будет депутат заксобрания Челябинской области Алексей Беседин. Партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска возглавил губернатор Алексей Текслер. За ним в списке идет депутат Госдумы, участник СВО и орденоносец Олег Голиков, на третьем месте — глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова, сообщил URA.RU источник в политических кругах. Выборы в гордуму Челябинска пройдут в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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