Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска

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Леонид Слуцкий станет "паровозом" списка ЛДПР на выборах в челябинскую гордуму
Леонид Слуцкий станет "паровозом" списка ЛДПР на выборах в челябинскую гордуму Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 24 июня URA.RU координатор регионального отделения партии Виталий Пашин.

«На первом месте в избирательном списке — лидер партии Леонид Слуцкий. На втором — Виталий Пашин. Третьим будет депутат заксобрания Челябинской области Алексей Беседин», — пояснил Пашин, который также выступает кандидатом в губернаторы региона.

Сами выборы состоятся в сентябре. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам.

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 24 июня URA.RU координатор регионального отделения партии Виталий Пашин. «На первом месте в избирательном списке — лидер партии Леонид Слуцкий. На втором — Виталий Пашин. Третьим будет депутат заксобрания Челябинской области Алексей Беседин», — пояснил Пашин, который также выступает кандидатом в губернаторы региона. Сами выборы состоятся в сентябре. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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