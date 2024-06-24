Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 24 июня URA.RU координатор регионального отделения партии Виталий Пашин.
«На первом месте в избирательном списке — лидер партии Леонид Слуцкий. На втором — Виталий Пашин. Третьим будет депутат заксобрания Челябинской области Алексей Беседин», — пояснил Пашин, который также выступает кандидатом в губернаторы региона.
Сами выборы состоятся в сентябре. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам.
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