Два кандидата в губернаторы сдали документы в избирком Челябинской области

Два кандидата — от партий «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» — 13 июня подали документы в избирательную комиссию Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.
«Степан Соловьев, выдвинутый политической партией „Зеленая альтернатива“, 13 июня предоставил пакеты документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области в региональный избирком. Также документы предоставил Ярослав Щербаков, выдвинутый партией „Яблоко“, — уточнили в избиркоме.
Оба кандидата с этого дня приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора региона. Выборы состоятся 7 и 8 сентября.
Помимо выдвинувшихся политиков, о своем намерении выдвигаться на второй срок заявил и действующий глава региона Алексей Текслер. На областной конференции реготделения «Единой России» кандидатуру Текслера однопартийцы поддержали.
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