Два кандидата в губернаторы сдали документы в избирком Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора состоятся 7 и 8 сентября
Выборы губернатора состоятся 7 и 8 сентября Фото:

Два кандидата — от партий «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» — 13 июня подали документы в избирательную комиссию Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Степан Соловьев, выдвинутый политической партией „Зеленая альтернатива“, 13 июня предоставил пакеты документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области в региональный избирком. Также документы предоставил Ярослав Щербаков, выдвинутый партией „Яблоко“, — уточнили в избиркоме.

Оба кандидата с этого дня приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора региона. Выборы состоятся 7 и 8 сентября.

Помимо выдвинувшихся политиков, о своем намерении выдвигаться на второй срок заявил и действующий глава региона Алексей Текслер. На областной конференции реготделения «Единой России» кандидатуру Текслера однопартийцы поддержали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два кандидата — от партий «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» — 13 июня подали документы в избирательную комиссию Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «Степан Соловьев, выдвинутый политической партией „Зеленая альтернатива“, 13 июня предоставил пакеты документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области в региональный избирком. Также документы предоставил Ярослав Щербаков, выдвинутый партией „Яблоко“, — уточнили в избиркоме. Оба кандидата с этого дня приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора региона. Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Помимо выдвинувшихся политиков, о своем намерении выдвигаться на второй срок заявил и действующий глава региона Алексей Текслер. На областной конференции реготделения «Единой России» кандидатуру Текслера однопартийцы поддержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...