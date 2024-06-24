В МИД Нидерландов сообщили, как используют доходы от активов РФ

Доходы от использования замороженных российских активов на сумму 1,4 миллиарда евро пойдут на средства ПВО для Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
«Участники Евросоюза (ЕС) согласны использовать проценты от замороженных российских активов для дополнительной военной поддержки Украины... Первая выплата составит примерно 1,4 миллиарда евро», — написала Слот в соцсети Х (ранее Twitter).
Средства направят через Европейский фонд мира. Предполагается, что на них будут закуплены боеприпасы, артиллерийские системы и системы ПВО для Украины. Согласие на использование процентов от российских замороженных активов Слот назвала «хорошим и важным шагом».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже через неделю. Как и планировалось, средства используют для военной помощи Киеву, пишет RT. Минфин США не считает воровством передачу Украине доходов от активов РФ, заявила в интервью телеканалу ABC министр финансов страны Джанет Йеллен. Деньги России лежат в виде наличности и приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права, сказала Йеллен, пишет «Национальная служба новостей».
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