В Челябинской области на автодороге М-5 «Урал» возле Миасса 24 июня вечером произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Lada Kalina. В аварии погиб 43-летний водитель отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«[Авария произошла] 24 июня около 21:00 на территории Миасского городского округа…. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выскочил на встречу в месте, где обгон запрещен. На полосе встречного движения он столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которую буквально разорвало на части. Водитель отечественной машины погиб.
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В Челябинской области на автодороге М-5 «Урал» возле Миасса 24 июня вечером произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Lada Kalina. В аварии погиб 43-летний водитель отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Авария произошла] 24 июня около 21:00 на территории Миасского городского округа…. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выскочил на встречу в месте, где обгон запрещен. На полосе встречного движения он столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которую буквально разорвало на части. Водитель отечественной машины погиб.