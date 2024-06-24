24 июня 2024

Мужчина погиб в лобовом ДТП с Toyota Land Cruiser под Миассом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, в аварии виноват водитель Toyota Land Cruiser (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на автодороге М-5 «Урал» возле Миасса 24 июня вечером произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Lada Kalina. В аварии погиб 43-летний водитель отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[Авария произошла] 24 июня около 21:00 на территории Миасского городского округа…. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выскочил на встречу в месте, где обгон запрещен. На полосе встречного движения он столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которую буквально разорвало на части. Водитель отечественной машины погиб.

Отечественную машину разорвало на части
Отечественную машину разорвало на части
Toyota Land Cruiser выскочил на встречку в запрещенном для обгона месте
Toyota Land Cruiser выскочил на встречку в запрещенном для обгона месте
Водитель Lada Kalina погиб на месте
Водитель Lada Kalina погиб на месте

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В Челябинской области на автодороге М-5 «Урал» возле Миасса 24 июня вечером произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Lada Kalina. В аварии погиб 43-летний водитель отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Авария произошла] 24 июня около 21:00 на территории Миасского городского округа…. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выскочил на встречу в месте, где обгон запрещен. На полосе встречного движения он столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которую буквально разорвало на части. Водитель отечественной машины погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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