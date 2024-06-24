Основатель WikiLeaks Ассанж освободился из британской тюрьмы

25 июня 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию. Об этом сообщили в организации. «Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — говорится в сообщении организации в соцсети Х. Ранее сообщалось, что может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Это позволит ему покинуть стены тюрьмы и вернуться на родину в Австралию. Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений. В этот момент он находился в Британии. В марте 2024 года суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию. Об этом сообщили в организации. «Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — говорится в сообщении организации в соцсети Х. Ранее сообщалось, что может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Это позволит ему покинуть стены тюрьмы и вернуться на родину в Австралию. Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений. В этот момент он находился в Британии. В марте 2024 года суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США.