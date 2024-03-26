Суд вынес решение в пользу Ассанжа, обвиняемого в разглашении гостайн США

26 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение в пользу Ассанжа Фото: AP/TASS Лондонский суд вынес решение в пользу журналиста Джулиана Ассанжа, и теперь он сможет оспорить решение об экстрадиции в США. Следующее заседание по делу основателя WikiLeaks назначено на 20 мая. «Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Высокий суд Лондона назначил следующее слушание по делу Ассанжа на 20 мая, если стороны подадут необходимые документы», — сообщает РИА Новости. Суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление гарантий того, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь. Ранее сообщалось, что апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение суда. Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В 2012 году власти США выдвинули в отношении него 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент Ассанж находился в Великобритании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лондонский суд вынес решение в пользу журналиста Джулиана Ассанжа, и теперь он сможет оспорить решение об экстрадиции в США. Следующее заседание по делу основателя WikiLeaks назначено на 20 мая. «Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Высокий суд Лондона назначил следующее слушание по делу Ассанжа на 20 мая, если стороны подадут необходимые документы», — сообщает РИА Новости. Суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление гарантий того, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь. Ранее сообщалось, что апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение суда. Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В 2012 году власти США выдвинули в отношении него 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент Ассанж находился в Великобритании.