Суд вынес решение в пользу Ассанжа, обвиняемого в разглашении гостайн США

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Суд вынес решение в пользу Ассанжа Фото:

Лондонский суд вынес решение в пользу журналиста Джулиана Ассанжа, и теперь он сможет оспорить решение об экстрадиции в США. Следующее заседание по делу основателя WikiLeaks назначено на 20 мая.

«Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Высокий суд Лондона назначил следующее слушание по делу Ассанжа на 20 мая, если стороны подадут необходимые документы», — сообщает РИА Новости.

Суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление гарантий того, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь. Ранее сообщалось, что апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение суда. Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В 2012 году власти США выдвинули в отношении него 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент Ассанж находился в Великобритании.

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Лондонский суд вынес решение в пользу журналиста Джулиана Ассанжа, и теперь он сможет оспорить решение об экстрадиции в США. Следующее заседание по делу основателя WikiLeaks назначено на 20 мая. «Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Высокий суд Лондона назначил следующее слушание по делу Ассанжа на 20 мая, если стороны подадут необходимые документы», — сообщает РИА Новости. Суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление гарантий того, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь. Ранее сообщалось, что апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение суда. Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В 2012 году власти США выдвинули в отношении него 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент Ассанж находился в Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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