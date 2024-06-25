Российские хоккеисты в 9 раз взяли кубок Стэнли

Игроки «Флориды» Бобровский и Куликов взяли кубок Стэнли

25 июня 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Клуб c тремя россиянами впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли. За него выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. «Для „Пантерз“ это первый Кубок Стэнли в истории», — передает Sport24 . Отмечается, что «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3. Бобровский в этом матче на воротах отразил 22 броска из 23, нападающий Тарасенко нанес 2 броска в створ ворот и провел 1 силовой прием. Защитник Куликов отличился голевой передачей. Так, с 2016 года обладателем Кубка Стэнли неизменно становится команда с российскими хоккеистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли. За него выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. «Для „Пантерз“ это первый Кубок Стэнли в истории», — передает Sport24. Отмечается, что «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3. Бобровский в этом матче на воротах отразил 22 броска из 23, нападающий Тарасенко нанес 2 броска в створ ворот и провел 1 силовой прием. Защитник Куликов отличился голевой передачей. Так, с 2016 года обладателем Кубка Стэнли неизменно становится команда с российскими хоккеистами.