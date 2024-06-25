Российские хоккеисты в 9 раз взяли кубок Стэнли

Игроки «Флориды» Бобровский и Куликов взяли кубок Стэнли
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Клуб c тремя россиянами впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли Фото:

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли. За него выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

«Для „Пантерз“ это первый Кубок Стэнли в истории», — передает Sport24. Отмечается, что «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3.

Бобровский в этом матче на воротах отразил 22 броска из 23, нападающий Тарасенко нанес 2 броска в створ ворот и провел 1 силовой прием. Защитник Куликов отличился голевой передачей. Так, с 2016 года обладателем Кубка Стэнли неизменно становится команда с российскими хоккеистами.

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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли. За него выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. «Для „Пантерз“ это первый Кубок Стэнли в истории», — передает Sport24. Отмечается, что «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3. Бобровский в этом матче на воротах отразил 22 броска из 23, нападающий Тарасенко нанес 2 броска в створ ворот и провел 1 силовой прием. Защитник Куликов отличился голевой передачей. Так, с 2016 года обладателем Кубка Стэнли неизменно становится команда с российскими хоккеистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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