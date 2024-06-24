У губернатора Шумкова появился еще один соперник на выборах — депутат Климко

Курганский депутат Климко будет бороться за пост губернатора

25 июня 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Ярослав Климко стал четвертым кандидатом, заявившимся на выборы губернатора Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024 Депутат Курганской областной думы, член партии «Пенсионеры России» Ярослав Климко объявил о своем участии в предстоящих выборах губернатора региона. Его кандидатуру рекомендовала партия, отметив активную работу депутата в борьбе с электронным мошенничеством и вклад в принятие федерального закона о заморозке кредитов, передает корреспондент URA.RU, пообщавшийся с политиком. «Я вхожу в Центральный совет партии. Моя последняя инициатива, которая проходила в областную думу, это по борьбе с электронным мошенничеством. После этого Госдума приняла закон о заморозке кредитов. Это я двигал, был замечен в партии, в думе. Ко мне обратились, что нужно поучаствовать с целью усиления и популяризации партии в регионе. От таких предложений не отказываются», — рассказал Климко. Он отметил, что в своей предвыборной программе он планирует затронуть вопросы здравоохранения и другие аспекты социальной политики. Ранее URA.RU писало, что в выборах губернатора планируют участвовать действующий глава региона, сторонник партии «Единая Россия» Вадим Шумков, первый секретарь обкома КПРФ, полковник в отставке, депутат облдумы Виктор Зырянов и замруководителя реготделения ЛДПР депутат облдумы Ольга Дружинина. Также участие в них примет депутат гордумы Валерий Державин, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду» Выборы назначены на 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Курганской областной думы, член партии «Пенсионеры России» Ярослав Климко объявил о своем участии в предстоящих выборах губернатора региона. Его кандидатуру рекомендовала партия, отметив активную работу депутата в борьбе с электронным мошенничеством и вклад в принятие федерального закона о заморозке кредитов, передает корреспондент URA.RU, пообщавшийся с политиком. «Я вхожу в Центральный совет партии. Моя последняя инициатива, которая проходила в областную думу, это по борьбе с электронным мошенничеством. После этого Госдума приняла закон о заморозке кредитов. Это я двигал, был замечен в партии, в думе. Ко мне обратились, что нужно поучаствовать с целью усиления и популяризации партии в регионе. От таких предложений не отказываются», — рассказал Климко. Он отметил, что в своей предвыборной программе он планирует затронуть вопросы здравоохранения и другие аспекты социальной политики. Ранее URA.RU писало, что в выборах губернатора планируют участвовать действующий глава региона, сторонник партии «Единая Россия» Вадим Шумков, первый секретарь обкома КПРФ, полковник в отставке, депутат облдумы Виктор Зырянов и замруководителя реготделения ЛДПР депутат облдумы Ольга Дружинина. Также участие в них примет депутат гордумы Валерий Державин, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду» Выборы назначены на 8 сентября.