DJ Rudenkо, Коста Лакоста и выставка оружия: полная программа Дня молодежи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге День молодежи отметят 29 июня. Праздничные мероприятия в этом году вновь пройдут в парке Маяковского, где будет работать восемь тематических площадок. Гуляния продлятся с 12:00 до 22:00, а в финале вечера на сцену выйдут DJ Rudenko и певец Коста Лакоста. Вся программа предстоящего праздника — в афише URA.RU.
Выступление хедлайнеров
В этом году музыкальным подарком для горожан станут сразу два исполнителя — они выступят в фан-зоне ЦПКиО. В 20:00 на сцену выйдет Коста Лакоста, в 21:40 — DJ Rudenko.
Площадка «Мои смыслы»
С 10:00 на сцене «Sound Парк» начнутся отборочные туры конкурса уличных танцев «Улицы ЕКАТа» и второй тур творческого экзамена Екатеринбургского театрального института. Здесь же пройдет «Главный разговор» с мэром Алексеем Орловым и фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел — 2024».
Площадка «Мое Отечество»
Акцент будет сделан на патриотическом воспитании молодежи. На площадке устроят поисковую акцию «Вспомним всех поименно», представят выставку исторического и современного оружия, мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой и мастер-класс по спортивному фехтованию.
Площадка «Мой спорт»
В фан-зоне пройдет турнир в индивидуальном первенстве по киберспорту. Кроме этого, любой желающий сможет проверить свои силы и сдать нормы ГТО.
Площадка «Моя культура»
Фестиваль студенческого творчества, финал областного конкурса уличных танцев «Улицы ЕКАТа» — все это можно будет найти в фан-зоне. Также в планах провести фестиваль КВН «Кубок города».
Площадка «Моя карьера»
Мероприятия этой площадки пройдут в двух местах. В фан-зоне гости смогут поучаствовать в интеллектуальной игре «ПрофиКВИЗ» и проконсультироваться с профориентологами. Вдоль аллеи Маяковского разместится интерактивная выставка стендов вузов и предприятий, которые готовы трудоустраивать студентов
Площадка «Мой креатив»
На бесконечной скамейке парка Маяковского пройдет более 25 мастер-классов одновременно. Участники могут выбрать себе любое занятие: от танцев до рукоделия.
Площадка «Моя безопасность»
Здесь можно бесплатно сдать экспресс-теста на ВИЧ, посетить пункт отбора на военную службу по контракту и станцию переливания крови. В программе предусмотрены лекции от ГИБДД и мастер-класс по созданию брелока из переработанного полиэтилена. В фан-зоне будут работать площадки от центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», «Дома молодежи» и регионального отделения «Движения первых».
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