24 июня 2024

DJ Rudenkо, Коста Лакоста и выставка оружия: полная программа Дня молодежи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в День молодежи выступит DJ Rudenko
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День молодежи продлится до позднего вечера
День молодежи продлится до позднего вечера Фото:

В Екатеринбурге День молодежи отметят 29 июня. Праздничные мероприятия в этом году вновь пройдут в парке Маяковского, где будет работать восемь тематических площадок. Гуляния продлятся с 12:00 до 22:00, а в финале вечера на сцену выйдут DJ Rudenko и певец Коста Лакоста. Вся программа предстоящего праздника — в афише URA.RU.

Выступление хедлайнеров

В этом году музыкальным подарком для горожан станут сразу два исполнителя — они выступят в фан-зоне ЦПКиО. В 20:00 на сцену выйдет Коста Лакоста, в 21:40 — DJ Rudenko.

Площадка «Мои смыслы»

С 10:00 на сцене «Sound Парк» начнутся отборочные туры конкурса уличных танцев «Улицы ЕКАТа» и второй тур творческого экзамена Екатеринбургского театрального института. Здесь же пройдет «Главный разговор» с мэром Алексеем Орловым и фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел — 2024».

Площадка «Мое Отечество»

Акцент будет сделан на патриотическом воспитании молодежи. На площадке устроят поисковую акцию «Вспомним всех поименно», представят выставку исторического и современного оружия, мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой и мастер-класс по спортивному фехтованию.

Площадка «Мой спорт»

В фан-зоне пройдет турнир в индивидуальном первенстве по киберспорту. Кроме этого, любой желающий сможет проверить свои силы и сдать нормы ГТО.

Площадка «Моя культура»

Фестиваль студенческого творчества, финал областного конкурса уличных танцев «Улицы ЕКАТа» — все это можно будет найти в фан-зоне. Также в планах провести фестиваль КВН «Кубок города».

Площадка «Моя карьера»

Мероприятия этой площадки пройдут в двух местах. В фан-зоне гости смогут поучаствовать в интеллектуальной игре «ПрофиКВИЗ» и проконсультироваться с профориентологами. Вдоль аллеи Маяковского разместится интерактивная выставка стендов вузов и предприятий, которые готовы трудоустраивать студентов

Площадка «Мой креатив»

На бесконечной скамейке парка Маяковского пройдет более 25 мастер-классов одновременно. Участники могут выбрать себе любое занятие: от танцев до рукоделия.

Площадка «Моя безопасность»

Здесь можно бесплатно сдать экспресс-теста на ВИЧ, посетить пункт отбора на военную службу по контракту и станцию переливания крови. В программе предусмотрены лекции от ГИБДД и мастер-класс по созданию брелока из переработанного полиэтилена. В фан-зоне будут работать площадки от центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», «Дома молодежи» и регионального отделения «Движения первых».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге День молодежи отметят 29 июня. Праздничные мероприятия в этом году вновь пройдут в парке Маяковского, где будет работать восемь тематических площадок. Гуляния продлятся с 12:00 до 22:00, а в финале вечера на сцену выйдут DJ Rudenko и певец Коста Лакоста. Вся программа предстоящего праздника — в афише URA.RU. Выступление хедлайнеров В этом году музыкальным подарком для горожан станут сразу два исполнителя — они выступят в фан-зоне ЦПКиО. В 20:00 на сцену выйдет Коста Лакоста, в 21:40 — DJ Rudenko. Площадка «Мои смыслы» С 10:00 на сцене «Sound Парк» начнутся отборочные туры конкурса уличных танцев «Улицы ЕКАТа» и второй тур творческого экзамена Екатеринбургского театрального института. Здесь же пройдет «Главный разговор» с мэром Алексеем Орловым и фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел — 2024». Площадка «Мое Отечество» Акцент будет сделан на патриотическом воспитании молодежи. На площадке устроят поисковую акцию «Вспомним всех поименно», представят выставку исторического и современного оружия, мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой и мастер-класс по спортивному фехтованию. Площадка «Мой спорт» В фан-зоне пройдет турнир в индивидуальном первенстве по киберспорту. Кроме этого, любой желающий сможет проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Площадка «Моя культура» Фестиваль студенческого творчества, финал областного конкурса уличных танцев «Улицы ЕКАТа» — все это можно будет найти в фан-зоне. Также в планах провести фестиваль КВН «Кубок города». Площадка «Моя карьера» Мероприятия этой площадки пройдут в двух местах. В фан-зоне гости смогут поучаствовать в интеллектуальной игре «ПрофиКВИЗ» и проконсультироваться с профориентологами. Вдоль аллеи Маяковского разместится интерактивная выставка стендов вузов и предприятий, которые готовы трудоустраивать студентов Площадка «Мой креатив» На бесконечной скамейке парка Маяковского пройдет более 25 мастер-классов одновременно. Участники могут выбрать себе любое занятие: от танцев до рукоделия. Площадка «Моя безопасность» Здесь можно бесплатно сдать экспресс-теста на ВИЧ, посетить пункт отбора на военную службу по контракту и станцию переливания крови. В программе предусмотрены лекции от ГИБДД и мастер-класс по созданию брелока из переработанного полиэтилена. В фан-зоне будут работать площадки от центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», «Дома молодежи» и регионального отделения «Движения первых».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...