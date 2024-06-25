Происшествия При атаке ВСУ погибла женщина в Белгородской области 25 июня 2024 в 10:26 Размер текста - 17 + Женщина погибла при прямом ударе на дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Женщина скончалась в результате удара ВСУ по дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков. Он выразил соболезнования семье погибшей и пообещал помощь. ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, передает RT. Были повреждены дома, в промзоне в Воронежской области произошел пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Женщина скончалась в результате удара ВСУ по дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков. Он выразил соболезнования семье погибшей и пообещал помощь. ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, передает RT. Были повреждены дома, в промзоне в Воронежской области произошел пожар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям