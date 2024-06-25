При атаке ВСУ погибла женщина в Белгородской области

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Женщина погибла при прямом ударе на дом Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Женщина скончалась в результате удара ВСУ по дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков. Он выразил соболезнования семье погибшей и пообещал помощь.

ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, передает RT. Были повреждены дома, в промзоне в Воронежской области произошел пожар.

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Женщина скончалась в результате удара ВСУ по дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков. Он выразил соболезнования семье погибшей и пообещал помощь. ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, передает RT. Были повреждены дома, в промзоне в Воронежской области произошел пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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