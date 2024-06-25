При атаке ВСУ погибла женщина в Белгородской области

Женщина погибла при прямом ударе на дом
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Женщина скончалась в результате удара ВСУ по дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков. Он выразил соболезнования семье погибшей и пообещал помощь.
ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, передает RT. Были повреждены дома, в промзоне в Воронежской области произошел пожар.
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