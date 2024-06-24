24 июня 2024

В Челябинске 38% горожан считают, что ипотеку брать выгоднее, чем снимать жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Более обеспеченные челябинцы чаще предпочитают арендовать жилье
Более обеспеченные челябинцы чаще предпочитают арендовать жилье Фото:

В Челябинске 38% горожан считают, что ипотеку платить более выгодно, чем снимать квартиру, ведь ее впоследствии можно будет продать. При этом 22% уверены, что проще снимать шикарное жилье, не переплачивать банкам 40% и не быть привязанными к одной точке.

«Среди экономически активных челябинцев голоса распределились таким образом, что 38% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 22% — снимать жилье. При этом четверо из десяти затруднились с оценкой», — сообщили в пресс-службе Suprjob.

В пресс-службе отметили, за ипотеку высказалось больше женщин, чем мужчин. Также сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Кроме того, горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.

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В Челябинске 38% горожан считают, что ипотеку платить более выгодно, чем снимать квартиру, ведь ее впоследствии можно будет продать. При этом 22% уверены, что проще снимать шикарное жилье, не переплачивать банкам 40% и не быть привязанными к одной точке. «Среди экономически активных челябинцев голоса распределились таким образом, что 38% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 22% — снимать жилье. При этом четверо из десяти затруднились с оценкой», — сообщили в пресс-службе Suprjob. В пресс-службе отметили, за ипотеку высказалось больше женщин, чем мужчин. Также сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Кроме того, горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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