В Челябинске 38% горожан считают, что ипотеку брать выгоднее, чем снимать жилье

В Челябинске 38% горожан считают, что ипотеку платить более выгодно, чем снимать квартиру, ведь ее впоследствии можно будет продать. При этом 22% уверены, что проще снимать шикарное жилье, не переплачивать банкам 40% и не быть привязанными к одной точке.
«Среди экономически активных челябинцев голоса распределились таким образом, что 38% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 22% — снимать жилье. При этом четверо из десяти затруднились с оценкой», — сообщили в пресс-службе Suprjob.
В пресс-службе отметили, за ипотеку высказалось больше женщин, чем мужчин. Также сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Кроме того, горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.
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