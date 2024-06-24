24 июня 2024

Мэр Екатеринбурга анонсировал начало транспортной реформы

Глава Екатеринбурга Орлов: транспортная реформа стартует в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , остановка общественного транспорта, автобусы, конечная остановка
Губернатор Свердловской области поддержал масштабную транспортную реформу в Екатеринбурге, отметил Алексей Орлов Фото:

Транспортная реформа стартует в Екатеринбурге 1 октября 2024 года. Об этом в ходе отчетного доклада о работе администрации города в 2023 году на заседании гордумы 25 июня рассказал мэр Алексей Орлов.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поддержан переход на масштабную транспортную реформу. Мы предполагаем, что старт этому будет дан 1 октября 2024 года», — заявил Алексей Орлов.

Транспортная реформа предполагает переход на более дорогие контракты с перевозчиками, а также закупку новой техники. Как сообщали в администрации города в марте, на проведение ее потребуется 13 млрд рублей.

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Транспортная реформа стартует в Екатеринбурге 1 октября 2024 года. Об этом в ходе отчетного доклада о работе администрации города в 2023 году на заседании гордумы 25 июня рассказал мэр Алексей Орлов. «Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поддержан переход на масштабную транспортную реформу. Мы предполагаем, что старт этому будет дан 1 октября 2024 года», — заявил Алексей Орлов. Транспортная реформа предполагает переход на более дорогие контракты с перевозчиками, а также закупку новой техники. Как сообщали в администрации города в марте, на проведение ее потребуется 13 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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