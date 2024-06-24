Мэр Екатеринбурга анонсировал начало транспортной реформы

Транспортная реформа стартует в Екатеринбурге 1 октября 2024 года. Об этом в ходе отчетного доклада о работе администрации города в 2023 году на заседании гордумы 25 июня рассказал мэр Алексей Орлов.
«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поддержан переход на масштабную транспортную реформу. Мы предполагаем, что старт этому будет дан 1 октября 2024 года», — заявил Алексей Орлов.
Транспортная реформа предполагает переход на более дорогие контракты с перевозчиками, а также закупку новой техники. Как сообщали в администрации города в марте, на проведение ее потребуется 13 млрд рублей.
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