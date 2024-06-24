В Челябинске местный житель всеми возможными способами пытался спрятать автомобиль, находящийся в залоге у банка, от судебных приставов. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе УФССП по региону, чтобы машину нельзя было отследить он закрывал VIN-код от камер и прятал номера в багажник.
«Судебные приставы нашли машину — под стеклом на VIN-коде лежала записная книжка. Но должник подстраховался, сняв с автомобиля госномера», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.
Там отметили, что для поиска необходимого автомобиля была проведена целая спецоперация. Для начала приставы надеялись на сознательность гражданина. В его отношении был оформлен исполнительный сбор, у него арестовали счета, закрыли ему выезд за границу. Но он все равно не выходил на связь. Тогда мужчина попал под административную ответственность по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) с назначением штрафа и объявлением машины в розыск. Но и это не сподвигло челябинца вернуть автомобиль. Тогда за машиной начали следить.
«Было доподлинно известно, что автомобиль регулярно передвигается по городу — об этом свидетельствовала административная практика, есть нарушения ПДД. Был установлен примерный маршрут передвижения с примерным местом старта и финиша. Судебные приставы обратили внимание на одну деталь — на всех фотофиксациях нарушений было видно, что VIN-код под лобовым стеклом закрыт каким-то предметом: блокнот, телефон, салфетка. Именно эта деталь и выдала разыскиваемую машину», — отметили в пресс-службе ведомства.
После того как машина была найдена, ее погрузили на эвакуатор и отправили на ответственное хранение банку-залогодержателю. Если вопрос с погашением долга не решится, то автомобиль ждет независимая оценка и передача на реализацию. Исполнительное производство продолжается.
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