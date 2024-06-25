Число погибших полицейских в терактах в Дагестане выросло

РИАН: число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16

В больнице погиб еще один полицейский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16», — сообщил источник. Shot уточняет, что 23-летний сержант полиции скончался ночью в больнице. Мужчина отражал атаку боевиков в Дербенте и получил три тяжелых ранения: в бедро, селезенку и руку.

В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. Кроме полицейских, погибли мирные люди и священнослужитель.