Число погибших полицейских в терактах в Дагестане выросло

РИАН: число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16
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В больнице погиб еще один полицейский Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16», — сообщил источник. Shot уточняет, что 23-летний сержант полиции скончался ночью в больнице. Мужчина отражал атаку боевиков в Дербенте и получил три тяжелых ранения: в бедро, селезенку и руку.

В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. Кроме полицейских, погибли мирные люди и священнослужитель.

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Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости. «Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16», — сообщил источник. Shot уточняет, что 23-летний сержант полиции скончался ночью в больнице. Мужчина отражал атаку боевиков в Дербенте и получил три тяжелых ранения: в бедро, селезенку и руку. В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. Кроме полицейских, погибли мирные люди и священнослужитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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