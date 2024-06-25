Число погибших полицейских в терактах в Дагестане выросло

В больнице погиб еще один полицейский
новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости.
«Число полицейских, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16», — сообщил источник. Shot уточняет, что 23-летний сержант полиции скончался ночью в больнице. Мужчина отражал атаку боевиков в Дербенте и получил три тяжелых ранения: в бедро, селезенку и руку.
В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. Кроме полицейских, погибли мирные люди и священнослужитель.
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